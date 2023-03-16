Владимир Путин поручил обеспечить с начала 2024 года дополнительное повышение МРОТ на 10%

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Президент России Владимир Путин поручил правительству с 1 января следующего года обеспечить дополнительное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 10%. Об этом говорится на сайте Кремля.

— С учетом ранее данных поручений обеспечить с 1 января 2024 г. дополнительное повышение минимального размера оплаты труда на 10 процентов, — сказано в публикации.

Чиновники должны будут подготовить доклады. В первом случае они отчитаются до 1 июля, а во втором — до 15 декабря 2023 года.

Фото: duma.gov.ru

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о повышении минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года он вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля.

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Айрат Назипов