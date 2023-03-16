Чуть меньше 600 родителей поставили на учет из-за пристрастия к алкоголю в Татарстане

Порядка 580 семей были поставлены на межведомственный учет по причине злоупотребления родителями алкогольных напитков. Такую статистику озвучила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.



По ее словам, чтобы избавить родителей от пагубной привычки в Татарстане был создан проект «Точка трезвости». С 2015 года с его помощью удалось вылечить 436 родителей.

— 81% участников успешно завершили программу. Более 700 детей остались в семьях и не стали сиротами, — сказала Волынец.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего в Татарстане на межведомственном учете находятся более 1,3 тысячи семей, в которых проживает более 2,7 тысячи детей.

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Айрат Назипов