Исследование: в России упали цены на смартфоны на 20%

По итогам прошлого года в России почти на 20% упала средняя цена на смартфоны. Об этом сообщает iXBT.com со ссылкой на исследование GS Group.

Отмечается, что средняя стоимость гаджета снизилась с 23,3 тысячи до 19,2 тысячи рублей.

По информации источника, цены на гаджеты упали из-за того, что в розничных магазинах резко сократился ассортимент дорогих моделей смартфонов компаний Samsung и Apple, которые официально перестали поставлять свою продукцию в Россию.

Фото: commons.wikimedia.org

15 февраля агентство Younhap сообщило, что Samsung в 2050 году планирует использовать в каждом смартфоне переработанный пластик. В СМИ также отмечали, что элементы из переработанного материала уже используют при производстве флагманских смартфонов линейки Galaxy. Вице-президент компании Пак Сон Сун, выступая на брифинге, объяснил, что такая стратегия позволяет компании сокращать объемы производимого пластика, учитывая обширную продуктовую линейку смартфонов.

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Антон Гаврилов