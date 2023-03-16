На заводе под Казанью пока не комментируют налоговое дело за 70 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня Следком по РТ и МВД Татарстана сообщили об уголовном преследовании 48-летнего директора ООО «Ремонтно-механический завод». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).



По версии следствия, в 2017—2020 годах подозреваемый путем внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации и иные документы уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 74,6 млн рублей. Силовики считают фиктивными взаимоотношения «РМЗ» с пятью компаниями-контрагентами.

По данным источников «Реального времени», указанное предприятие находится на Высокой Горе и занимается изготовлением, ремонтом и модернизацией компрессорного и теплообменного оборудования. Комментировать уголовное дело шефа на заводе сегодня не стали.

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Ирина Плотникова