Исследование: 4 из 10 казанцев не отказались бы от зарплаты в конверте

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

43% казанцев согласились бы на работу с серой либо черной зарплатой. 32% отказались бы от таких условий оплаты труда. Об этом говорится в результатах исследования SuperJob.

Готовы трудиться в организации, которая не выплачивает всех необходимых страховых взносов, 52% мужчин и 35% женщин.

На серую оплату труда в основном соглашаются респонденты старше 45 лет — 43% опрошенных.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Исследование показало, что те граждане, чье жалованье на высоком уровне, в меньшей степени соглашаются на зарплату в конверте (44% среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей, и 30% — среди зарабатывающих от 80 тысяч рублей.).

Также оказалось, что 73% горожан, которым выплачивают черную зарплату, не стали бы возражать в том случае, если их финансовый бонус станет белым, при том условии, что размер жалованья не уменьшится. 5% респондентов заявили, что не будут целиком переходить на законные условия труда.



8 марта в результате исследования hh.ru выяснилось, что женщины из Татарстана при устройстве на работу в резюме указывают среднюю зарплату в размере от 40 тысяч рублей. Также отмечалось, что для мужчин в этом вопросе оптимальная сумма — 60 тысяч рублей.

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Антон Гаврилов