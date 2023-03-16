Российский учебник истории с разделом про спецоперацию подготовят к началу учебного года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новый учебник истории для школ с разделом про специальную военную операцию будет готов к 1 сентября 2023 года. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

— Сейчас идет работа полным ходом, и мы планируем, что к началу учебного года он будет подготовлен для старших классов, — цитирует его ТАСС.

Фото: government.ru

Напомним, в сентябре стало известно, что в ЕГЭ включат вопросы по спецоперации после внесения изменений в учебники. В Рособрнадзоре добавили, что в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученному школьниками в соответствии с образовательными программами.



Специальная военная операция продолжается больше года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в России началась частичная мобилизация, о завершении которой министр обороны страны Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.



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Айрат Назипов