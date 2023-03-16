Данилов: в Татарстане необходимо решить вопрос о хранении и быстрой отгрузке зерна

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане необходимо решить вопрос с мощностями для хранения и быстрой отгрузки зерна. При этом его урожай в республике растет. Это необходимо для привлечения зернотрейдеров, сообщил генеральный директор АО Фирма «Август» Михаил Данилов в интервью с РБК «Татарстан».

Он также рассказал, что в 2023 году планируется запустить первую очередь крупного элеваторного комплекса в Свияжском районе Татарстана и начать строительство второго объекта в Бугульминском районе. Также, по словам Данилова, «Август» использует технологию хранения зерна в пластиковых рукавах. Она позволяет без значительных затрат сохранить зерно в течение 1—2 лет.

Фото: pxhere.com

Собеседник издания также добавил, что уход иностранных компаний не нанес сильного вреда АПК России — страна в достаточной степени обеспечена химическими средствами защиты растений. Отечественные производители справляются с обеспечением отрасли необходимыми пестицидами.

Напомним, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров сообщал, что в этом году Татарстан планирует увеличить суммарные мощности элеваторов на 200 тыс. тонн зерна — сейчас их мощности вместе со складами составляют 5 млн тонн. По его словам, уже сейчас есть предприятия, которые на сегодняшний день строят дополнительное хранение.

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Елизавета Пуншева