Скончался бывший начальник второго отдела Минздрава Татарстана Наиль Сафин
После продолжительной болезни ушел из жизни начальник второго отдела Минздрава Татарстана Наиль Сафин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Он работал в системе здравоохранения Татарстана более 34 лет, пройдя пусть от санитарного врача до начальника второго отдела республиканского Минздрава, который возглавлял много лет.
— Требовательность к себе, профессионализм, доброжелательное отношение к людям, принципиальность в отношениях снискали уважение среди коллег и за пределами республики, — рассказали о нем в ведомстве.
Наиль Сафин занимался общественной работой более 15 лет. Избирался председателем профкома Аппарата МЗ РТ. За активную жизненную позицию ему присвоено звание «Почетный ветеран здравоохранения Республики Татарстан».
Прощание с Наилем Сафиным пройдут сегодня, 16 марта, в мечети «Казан Нуры» по адресу: Ф. Амирхана, 3. Ориентировочное время с 12.30 до 13.00. Его похоронят на мусульманском кладбище «Марджани» в Самосырово.
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