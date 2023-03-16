В казанском поселке Дербышки завершается строительство детской поликлиники

Фото: Управление здравоохранения МЗ РТ по Казани

В поселке Дербышки завершается строительство детской поликлиники. В ближайшее время медучреждение начнут оснащать технологическим оборудованием и благоустраивать территорию, рассказали в пресс-службе мэрии.

Строительство медучреждения стартовало в апреле 2022 года. На данный момент близятся к завершению внутренние отделочные работы.

В медучреждении предусмотрены зоны ожидания, современное медицинское оборудование и дневной стационар. Здесь развернется травматологический пункт. Помощь будут оказывать детям, проживающим как в Дербышках, так и в соседних жилых массивах.

Фото: kzn.ru/Марат Мугинов

Пятиэтажное здание площадью почти 6,4 тыс. кв. м будет рассчитано на 180 посещений в смену. Планируется, что в поликлинике будут работать порядка 245 сотрудников — педиатры и врачи узкого профиля.

С начала 2023 года на капремонт и строительство медучреждений в Татарстане выделили около 2 миллиардов рублей. Деньги пойдут на новые ФАПы, возведение зданий поликлиник и ремонт нуждающихся в нем больниц.



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Айрат Назипов