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Мишустин гарантировал индексацию маткапитала по фактической инфляции

19:55, 15.03.2023
Мишустин гарантировал индексацию маткапитала по фактической инфляции
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин гарантировал индексацию материнского капитала по фактической инфляции, а не по ожидаемой. Об этом он заявил на встрече с фракцией «Справедливая Россия — За правду».

— В условиях непрерывного санкционного давления мы маткапитал проиндексировали, теперь индексируем его на 11,9%, это, собственно говоря, по факту инфляции, а не по ожидаемой, как это раньше было, — приводит его слова «РИА Новости».

Мишустин также напомнил, что было сделано в части социальных пособий.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин в январе подписал постановление, которое предусматривает индексацию на 11,9% ряда социальных выплат и пособий с 1 февраля. Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 587,9 тысячи рублей, маткапитал на второго ребенка составит 775,6 тысячи рублей.

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Маргарита Головатенко
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