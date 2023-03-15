Татарстан получил высокую оценку Общественного совета при Минобороны России — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Сегодня кадеты Казанского суворовского училища встретили гостей — Общественный совет при Минобороны страны. С начала спецоперации в училище организовали сбор гуманитарной помощи, за год отправили четыре партии, сейчас готовится новая, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Казанское суворовское училище образовано в 1944 году. Его выпускниками стали больше 12 тысяч ребят. Среди них 300 генералов, а также десять героев Советского Союза и России. В этом году училище выпустит 80 суворовцев.

Делегаты посетили в том числе военный комиссариат республики. На военкоматы возложена подготовка молодежи к службе и проведение призыва. С начала частичной мобилизации семьям военнослужащих оказывается вся необходимая поддержка, сообщает руководство. За каждой семьей участников СВО закреплен юнармейский отряд.

По итогам визита Общественный совет при Минобороны РФ поставил Татарстану высокую оценку. Всю собранную информацию по итогам визита представители совета передадут лично министру обороны страны.

Накануне на встрече членов Общественного совета при Министерстве обороны России с руководителями татарстанских СМИ председатель совета Павел Гусев обозначил роль региональных изданий в освещении СВО:

— Я считаю, что регионалы великолепно делают работу, уникальную. На уровне региона рассказывают, что и как с детьми, с семьями. Часто есть и критические статьи.... Там и по детям, и по семьям, и по квартирам, и по пособиям. Нужно говорить об этом, чтобы власти не заигрывались только в одной струне, одну мелодию играли, — отметил он.

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Маргарита Головатенко