Павел Гусев обозначил роль региональных СМИ в освещении СВО

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

На встрече членов общественного совета при Министерстве обороны России с руководителями татарстанских СМИ председатель общественного совета при Минобороны страны Павел Гусев обозначил роль региональных изданий в освещении СВО.

— Я считаю, что регионалы великолепно делают работу, уникальную. На уровне региона рассказывают, что и как с детьми, с семьями. Часто есть и критические статьи.... Там и по детям, и по семьям, и по квартирам, и по пособиям. Нужно говорить об этом, чтобы власти не заигрывались только в одной струне, одну мелодию играли, — отметил он.

Кроме того, по его словам, необходимо, чтобы представители региональных СМИ «появлялись раз в полгода» в зоне боевых действий и госпиталях. Он подчеркнул важность военных корреспондентов:

— Я хочу поддержать специальных военных корреспондентов СВО. Тех, кто специальными военными корреспондентами работают сегодня на фронте. Безумно смелые ребята, безумно ответственные, и просто, по-честному, они ведут героическую журналистскую деятельность, — заявил Гусев.



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Елизавета Пуншева