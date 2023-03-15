Новости общества

02:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстанцы могут зарегистрировать некоммерческие организации в Управлении Минюста

16:50, 15.03.2023
Татарстанцы могут зарегистрировать некоммерческие организации в Управлении Минюста
Фото: realnoevremya.ru

Управление Минюста России по Татарстану предоставляет услугу о государственной регистрации некоммерческих организаций.

— Государственная услуга по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций при их создании, реорганизации, ликвидации, о внесении изменений в учредительные документы некоммерческой организации, внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений (изменений в сведения) о некоммерческих организациях на территории Республики Татарстан предоставляется Управлением Минюста России по Республике Татарстан, — рассказали в Управлении.

Чтобы получить услуги, заявителю рекомендуют прийти с документами в Управление. Оно находится на улице Космонавтов, 59. Также можно направить документы через почту и интернет.

Информация о порядке представления документов на государственную регистрацию некоммерческих организаций размещена на сайте.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также