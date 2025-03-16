Жители Казани увидят редкое астрономическое явление — двойную видимость Венеры

Фото: Реальное время

С 17 по 21 марта жители столицы Татарстана смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — двойную видимость планеты Венеры. На протяжении этих дней она будет хорошо видна как в вечерние часы с 19:00 до 20:00, так и в утренние — с 05:00 до 06:00, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Профессор кафедры астрономии и космической геодезии КФУ Юрий Нефедьев объяснил, что это событие связано с положением планет относительно Солнца.

— В принципе, все это обыкновенная геометрия небесной механики, — уточнил астроном.

Реальное время / realnoevremya.ru

На протяжении данного периода Венера будет видна не как диск, а будет напоминать «венерианский» месяц. Если день будет ясным, горожане смогут наблюдать это явление невооруженным глазом, без использования оптических приборов.

— Вечером Венера особенно ярко светит на западной небесной полусфере, и ее легко заметить как одну из самых ярких «звезд» в этом направлении. Утром планету можно будет видеть на востоке, при восходе Солнца, — добавил Нефедьев.

