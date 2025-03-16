Жители Казани увидят редкое астрономическое явление — двойную видимость Венеры
С 17 по 21 марта жители столицы Татарстана смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — двойную видимость планеты Венеры. На протяжении этих дней она будет хорошо видна как в вечерние часы с 19:00 до 20:00, так и в утренние — с 05:00 до 06:00, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Профессор кафедры астрономии и космической геодезии КФУ Юрий Нефедьев объяснил, что это событие связано с положением планет относительно Солнца.
— В принципе, все это обыкновенная геометрия небесной механики, — уточнил астроном.
На протяжении данного периода Венера будет видна не как диск, а будет напоминать «венерианский» месяц. Если день будет ясным, горожане смогут наблюдать это явление невооруженным глазом, без использования оптических приборов.
— Вечером Венера особенно ярко светит на западной небесной полусфере, и ее легко заметить как одну из самых ярких «звезд» в этом направлении. Утром планету можно будет видеть на востоке, при восходе Солнца, — добавил Нефедьев.
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