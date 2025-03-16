Сегодня в Татарстане ожидается до +3 градусов и снег с дождем

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Возможны небольшие и умеренные осадки в виде снега и дождя, местами сильные. В отдельных районах гололед. На дорогах прогнозируется гололедица и снежная каша, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-восточный 6–11 м/с, местами порывами до 15 м/с. Максимальная температура воздуха днем в Казани и Татарстане ожидается в пределах от 0 до +3 градусов.

Напомним, в Казани второй раз за неделю обновился температурный рекорд. Так, 14 марта температура воздуха составила +6,7°С. Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 14 марта в Казани был зафиксирован в 2015 году и составлял +6,2 градуса.