В России за год продано 450 тысяч книг научной фантастики

Самым популярным произведением стал «Пикник на обочине» братьев Стругацких

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В России сохраняется высокий спрос на научную фантастику. За последний год в магазинах «Читай-город» продано более 450 тыс. экземпляров книг этого жанра. Самым популярным произведением стал «Пикник на обочине» братьев Стругацких. В зимний период интерес к научной фантастике возрастает, что подтверждают данные о продажах: этой зимой купили на 13 тыс. экземпляров больше, чем в прошлом году.

Читатели предпочитают три направления научной фантастики. В первую очередь это космические оперы — книги, в которых сюжет разворачивается в космосе или на других планетах. На втором месте — социальная фантастика, посвященная обществу и человеческим отношениям. Третье направление — твердая научная фантастика, в которой центральное место занимают наука и технологии.

В пятерку самых продаваемых книг года вошли «Пикник на обочине» Бориса и Аркадия Стругацких, «Дюна» Фрэнка Герберта, «Понедельник начинается в субботу» Стругацких, «Трудно быть богом» тех же авторов и «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери. Российские авторы занимают 40% списка самых продаваемых книг. За год продано более 181 тыс. экземпляров их произведений.

Братья Стругацкие остаются лидерами среди российских фантастов. Их книги разошлись тиражом более 83 тыс. экземпляров. В рейтинге самых популярных фантастов они представлены 12 изданиями. В топ-5 российских авторов вошли также Сергей Лукьяненко, известный по серии «Дозоры», Алексей Иванов с романом «Вегетация», Ольга Ускова, автор «Этюдов Черни» и «Раши», и Кир Булычев, который создал цикл о девочке из будущего Алисе Селезневой.

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Екатерина Петрова