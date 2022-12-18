Правительство одобрило приостановление российско-латвийского соглашения о налогах

Правительство России одобрило законопроект о приостановлении российско-латвийского соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Документ направлен на принятие безотлагательных мер по обеспечению интересов России, а также минимизации налоговых последствий для российских налогоплательщиков вследствие приостановления действия соглашения.

Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — сказано в документе.

В текущем году жителям Татарстана направили 2 млн 300 тысяч налоговых уведомлений с общей суммой начислений 8 млрд 700 млн рублей. Это на 600 млн рублей (на 7,4%) больше, чем год назад, сообщает пресс-служба Управления ФНС России по республике.

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Илина Хакимова