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Летевший из Казани самолет не смог добраться до Нарьян-Мара из-за погодных условий

16:19, 14.03.2023
Летевший из Казани самолет не смог добраться до Нарьян-Мара из-за погодных условий
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самолет авиакомпании «РусЛайн», который следовал из Казани в Нарьян-Мар, не смог добраться до конечного пункта назначения из-за непогоды. Об этом сообщает аэропорт Нарьян-Мара.

Уточняется, что рейс из столицы Татарстана был перенаправлен на запасной аэродром в Сыктывкар.

В аэропорту отметили, что на территорию региона зашел мощный циклон. Из-за сильных осадков и штормового ветра с порывами от 25 до 30 м/с была отменена часть рейсов.

Месяц назад в Татарстане оштрафовали авиакомпанию «Победа» после жалоб пассажиров. Все произошло еще в декабре прошлого года. Как отметили в ведомстве, три внутренних рейса авиакомпании «Победа», вылетавших из Казани, задержались на 14 часов. «Победа» не смогла обеспечить пассажиров прохладительными напитками, горячим питанием, а также не предоставила им временное размещение в гостинице.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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