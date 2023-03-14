Туристы в Татарстане стали чаще покупать чак-чак и казылык

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за январь — февраль 2023 года число покупок чак-чака туристами выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Казылык они приобретали чаще на 16%, выяснили эксперты «Чек Индекса», «Платформы ОФД» и «СберАналитики».

Увеличился в первые два месяца 2023 года и средний чек. На чак-чак туристы тратили в среднем 123 рубля — на 15% больше, чем в январе — феврале 2022 года, а на казылык — 623 рубля, что на 13% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также выросло количество покупок казанов — туристы приобретали их на 17% чаще, чем в первые два месяца прошлого года. Средний вырос на 9%, до 1 753 рублей.

Реже гости в Татарстане стали покупать мед (-5%), чувяк (-15%) и тюбетейки (-20%). В целом количество покупок сувениров в январе — феврале этого года сократилось на 16% год к году.

При этом средний чек на покупку сувениров в республике вырос. Он составил 390 рублей, что почти на треть — 31% — больше, чем в январе — феврале 2022 года.

Как показало одно из исследований, Татарстан у многих туристов ассоциируется с чак-чаком. По сути, это визитная карточка национальной кулинарии и самый популярный сувенир. Подробнее о сладости — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина