Мед и лошади: трэвел-эксперты рассказали, с чем у них ассоциируются разные регионы России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С Мурманской областью трэвел-журналисты, фотографы и блогеры ассоциируют северное сияние, а также морепродукты и китов. Калининградскую область респонденты ассоциируют с янтарем и Европой. К таким выводам в результате исследований пришли эксперты сервиса путешествий «Туту».

Образ Камчатского края в сознании опрошенных находит себя в форме медведей и вулканов. Республику Карелию респонденты ассоциируют с природой и озерами. Ассоциация с горами относится к Республике Алтай — именно с этим объектом природы ее ассоциируют опрошенные. Санкт-Петербург у участников опроса находит сходство с историей и архитектурой. Тюменская область ассоциируется с горячими источниками.

Также аналитики выяснили, что Архангельская область у опрошенных ассоциируется с деревянным зодчеством, поморами и озерами. Образ Башкортостана участники опроса в своем сознании дополняют лошадьми и медом, Бурятия ассоциируется с буддизмом и Байкалом.

Татарстан у многих туристов ассоциируется с национальной сладостью чак-чак. Подробнее об этом читайте в материале «Реального времени».

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Антон Гаврилов