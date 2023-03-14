Олег Коробченко не ожидает скорого эффекта от перевода сельскохозяйственной техники на газ

В Татарстане в предстоящую посевную компанию будут запущены первые сельскохозяйственные трактора «Белорус» на компримированном природном газе, но ожидать скорого экономического эффекта от перевода техники не стоит. Об этом заявил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

— В этом году на газ будут переведены более 2 тысяч транспортных средств, в том числе и тракторов, но задача получить выгоду в моменте не стоит, — сообщил он.

По его словам, говорить об экономическом эффекте пока рано, так как еще не готова сопутствующая инфраструктура по заправке и обслуживанию газомоторной сельскохозяйственной техники. Но сама техника обеспечивает 40% экономию при расходе топлива, добавил глава «РариТЭК» Рафаэль Батыршин.

По его словам, при тестировании пилотных образцов расход топлива на 1 га пашни на газу составил 644 рублей, а на дизельном топливе — 1085 рублей.

Фото: tatarstan.ru

— Если вся инфраструктура готова, то техника приносит результат, — заверил Батыршин.

Напомним, в декабре прошлого года министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов рассказал о возможности в ближайшем будущем перевести речные суда на газомоторное топливо.

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Луиза Игнатьева