Речные суда в Татарстане могут перевести на газомоторное топливо

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов рассказал о возможности в ближайшем будущем перевести речные суда на газомоторное топливо.

— Мы прощупываем возможность, когда будем ремонтировать свои суда, перейти на газомоторное топливо на наших речных судах. Опыт такой у нас есть, — сказал он.

Речь идет о прогулочно-экскурсионном судне «Чайка-СПГ». Однопалубный теплоход вмещает 176 пассажиров. Его спроектировали и создали в Татарстане, после чего передали компании «Газпром СПГ технология». Сейчас судно находится в Санкт-Петербурге.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Как отметил Фарит Ханифов, в будущем на газомоторное топливо могут перевести не только пассажирские суда, но и грузовые.

— Газ на реку в любом случае придет, — подытожил министр.

Напомним, в июне между Казанью и Чебоксарами запустили речные пассажирские суда «Чайка-СПГ», работающие на сжиженном природном газе. Также на речном маршруте запустили теплоходы «Валдай 45Р».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов