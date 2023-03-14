Рустам Минниханов наградил главного раввина Татарстана медалью «За доблестный труд»

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главным раввином Казани и республики Ицхаком Гореликом. Встреча прошла в Доме правительства региона.

Они обсудили вопросы взаимодействия по укреплению межрелигиозных и межнациональных отношений в Татарстане. Рустам Минниханов отметил, что Казанская иудейская религиозная община проводит активную социальную работу, занимается воспитанием и образованием подрастающего поколения.

Фото: rais.tatarstan.ru

Также Минниханов поздравил Ицхака Горелика с днем рождения и вручил ему медаль «За доблестный труд» за вклад в развитие духовно-нравственных ценностей и укрепление межконфессионального мира и согласия.

Напомним, по состоянию на июнь 2022 года в Татарстане насчитывается 193 религиозные организации. Из них две — иудейские.



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Айрат Назипов