В Татарстане функционируют 193 религиозные организации

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане функционируют 95 исламских религиозных организаций и 53 православных. Об этом сообщается в сборнике правовых актов Казани.

Всего в республике насчитывается 193 религиозные организации. Из них три старообрядческие, одна католическая, одна армянская апостольская, 34 протестантские, одна мормонов, две иудейские, одна бахаи, одна кришнаитов и одна буддистов. Больше всего исламских — их 95, и православных — 53.

Вместе с этим отмечается, что в Казани проживают представители 115 национальностей: татары, русские, чуваши, украинцы, азербайджанцы, марийцы и другие.

Фото: Максим Платонов

В августе прошлого года Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность четырех неправительственных религиозных организаций Латвии и Украины. Поводом для принятия решения послужило то, что их функционирование представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.



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Артем Гафаров