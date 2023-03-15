В Казани проведут капремонт тепловых сетей за 58 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», в 2023 году на территории Казани проведут капитальный ремонт тепловых сетей по пяти улицам. Общая стоимость работ оценивается почти в 58 миллионов рублей. Срок их выполнения составляет 3 месяца — с 1 мая по 1 августа.

Согласно проектной документации, работы будут разделены на несколько направлений. Первым из них станет замена внутриквартальных тепловых сетей, которая затронет улицы: Хусаина Ямашева, Гагарина, Октябрьскую, Чкалова, Батыршина и Краснококшайскую.

Вторым направлением будет ремонт магистрального тепловода на улице Хайдара Бигичева. Заключительным этапом станет обновление запорной арматуры по улице Чуйкова.

При этом стоит отметить, что работы подразумевают и последующее восстановление поврежденных дорог, тротуаров, а также элементов благоустройства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Напомним, на прошлой неделе генеральный директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков рассказал, что в Казани в 2023 году могут дополнительно заменить 19 участков ветхих тепловых сетей.



— Чтобы уложиться в рост тарифа на уровне 6,5%, в 2023 году расходы на амортизацию и ремонт снизились на 4%, или на 12 миллионов рублей. В связи с ограниченностью финансовых средств на проведение ремонтных работ АО «Казэнерго» вынуждено сокращать объемы замены физически изношенного оборудования и сетей теплоснабжения, что приводит к ежегодному увеличению количества оборудования и сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, — сказал он.

По его словам, для реконструкции систем теплоснабжения необходимо привлечение дополнительных денег. На этот год в республиканскую программу включены мероприятия по замене 19 участков ветхих тепловых сетей на 89 миллионов рублей за счет средств федерального бюджета.

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Максим Кокунин