В Казани в этом году могут дополнительно заменить 19 участков ветхих теплосетей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Казани в 2023 году могут дополнительно заменить 19 участков ветхих тепловых сетей. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал генеральный директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.



— Чтобы уложиться в рост тарифа на уровне 6,5%, в 2023 году расходы на амортизацию и ремонт снизились на 4%, или на 12 миллионов рублей. В связи с ограниченностью финансовых средств на проведение ремонтных работ АО «Казэнерго» вынуждено сокращать объемы замены физически изношенного оборудования и сетей теплоснабжения, что приводит к ежегодному увеличению количества оборудования и сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, — рассказал он.

По его словам, для реконструкции систем теплоснабжения необходимо привлечение дополнительных денег. На этот год в республиканскую программу включены мероприятия по замене 19 участков ветхих тепловых сетей на 89 миллионов рублей за счет средств федерального бюджета.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

— В случае утверждения этой программы и выделения финансирования это позволит нам в текущем году осуществить дополнительную замену 3 км сетей, — заявил Рустам Абдулхаков

Он рассказал, что в 2022 году в Казани сократился объем реализации теплоэнергии. Это связано с тем, что прошлый год был теплее 2021-го.



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Татьяна Демина