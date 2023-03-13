В Татарстане представили проект по сохранению соколов — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Татарстане представили проект по сохранению соколов балобанов и их разведению. В ближайшее время в Камско-Устьинском районе планируют открыть питомник, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Сокол балобан — редкая птица, занесенная во все Красные книги. Они гнездились в Татарстане в конце прошлого столетия. Нелегальный отлов, браконьерство, естественная гибель птиц — причины сокращения популяции крылатых.

По словам заведующего кафедрой биоэкологии КФУ Ильгизара Рахимова, Камско-Устьинской район хорош тем, что не находится на перекрестке мощных транспортных магистралей.



Специалисты говорят, что Татарстан — историческое место обитания соколов. Еще в XVI веке соколиная охота была излюбленным занятием в Верхнеуслонском районе. Главная задача — восстановить популяцию.

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Маргарита Головатенко