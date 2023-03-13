Портфель ответственного финансирования Волго-Вятского банка Сбербанка в 2022 году вырос в 2,7 раза

По итогам 2022 года портфель ответственного финансирования Сбера по всей стране достиг 1,3 трлн рублей. В Волго-Вятском банке Сбербанка показатель вырос в 2,7 раза с начала прошлого года и составил 151,3 млрд рублей.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

— ESG остается фокусной темой для Сбера, клиентов банка, представителей власти и общества. Подтверждение этому — кратное перевыполнение поставленных в начале 2022 целей по привлечению кредитов с ESG-компонентой и росту портфеля ответственного финансирования. На этот год мы поставили перед собой более амбициозную цель — рост портфеля ESG-кредитов более чем на 30%. Работая в регионе, особое внимание мы уделяем ESG-трансформации регионов. В современных реалиях это ответ на увеличивающийся запрос общества на социальную ответственность власти и крупного бизнеса. Так, например, в Нижегородской области был реализован пилотный проект по разработке и реализации ESG-стратегии развития региона.

В рамках ESG-повестки Сбер готовится запустить ряд новых «зеленых продуктов» в России и углубиться в вопросы устойчивого развития регионов.