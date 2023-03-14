КНИТУ проведет медосмотр для своих работников за 2,3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», КНИТУ потратит 2,3 миллиона рублей на проведение медицинского осмотра своих сотрудников, занятых на тяжелых работах с вредными и опасными условиями труда. Финансирование данной закупки будет осуществляться за счет средств субсидии на выполнение государственного задания.

Проведением осмотра работников будет заниматься целый ряд врачей-специалистов, которые проведут около 50 лабораторных и инструментальных исследований. В их число войдут: стоматолог, офтальмолог, хирург, нарколог, невролог, терапевт, психиатр и другие. Им предстоит взять мазки, провести электрокардиографию и исследование крови, сделать УЗИ, а также флюорографию.

Осмотры будут проводиться до 29 декабря текущего года в рабочие дни с 8 до 17.00. Они будут направлены на выявление риска заболеваний и их предотвращение. Кроме того, в ходе осмотра для работников оформят новые медицинские книжки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно исследованию «Авито Работа» от ноября 2022-го года, 81% казанцев прислушиваются к рекомендациям Минздрава, регулярно проходя профилактические медосмотры.

Как сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, для улучшения здоровья людей необходимо своевременное диспансерное наблюдение и профилактика. Большую роль сыграла комплексная поддержка со стороны государства и работодателей.



Замечено, что в Казани 43% людей заботятся о своем здоровье и проходят диспансеризацию раз в полгода-год. Людям в возрасте от 18 до 39 лет рекомендуется проходить диспансеризацию раз в три года. По рекомендациям Минздрава, людям с 40 лет лучше проходить ее ежегодно.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин