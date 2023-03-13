КАМАЗ передал 40 единиц спецтехники МЧС Кыргызстана

На КАМАЗе изготовили и передали партию из 40 пожарных автоцистерн МЧС Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба челнинского предприятия.

— Технические характеристики наших пожарных автомобилей позволяют эффективно бороться с огнем в сложных климатических условиях. Они незаменимы в условиях мегаполисов, в сельской местности и горных районах, — рассказал министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Он добавил, что в производстве использовано вездеходное шасси КАМАЗ-43118 (6х6), поэтому спецтехника отличается повышенной проходимостью, что особенно важно в условиях горной местности и бездорожья.

Фото: tatarstan.ru

Пожарные цистерны оснащены баком для воды вместимостью 6 000 литров и баком для пены вместимостью 360 литров. Кроме того, спецтехника оборудована тремя лестницами разной длины, позволяющими эффективно бороться с пожарами в сельской местности и горных районах.

Напомним, в сентябре прошлого года КАМАЗ презентовал пожарные машины пятого поколения. В этих моделях улучшили проходимость и управляемость, увеличили баки для воды и пенообразователя, мощность подачи пены. Из-за увеличенной грузоподъемности шасси на автомобиле можно монтировать широкий спектр пожарной высотной техники, а обновленная система телескопических опор позволяет установить автолестницу на грунте любого рельефа.

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Айрат Назипов