Казанский «Горводзеленхоз» ищет субподрядчика на комплексное содержание парков и скверов за 10 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанское МУП «Горводзеленхоз» занялось поиском субподрядчика, который возьмется в этом году за комплексное содержание садов, парков и скверов. Заплатить из муниципального бюджета ему готовы 10 миллионов рублей, выяснило «Реальное время».

В списке 32 общественных пространства во всех семи районах Казани. Это Горкинско-Ометьевский лес, парки у озер Комсомольского и Лебяжьего и по улице Мира, сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана, парк Победы, бульвар «Фестивальный», Ленинский сад по ул. Пушкина и другие.

В список работ входит уход за садово-парковыми урнами, в том числе их промывка шлангами, уход за газонами, включая разбрасывание слежавшегося снега, уборку опавших листьев при средней и сильной засоренности и сбор случайного мусора. Также в обязанности субподрядчика входит уход за лестницами и садово-парковыми диванами, за дорожками и детскими спортивными площадками. Следить придется и за деревьями с кустарниками.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, впервые за почти десятилетие контракт на содержание казанских парков и скверов достался не МУП «Горводзеленхоз». В 2023 году работами в Казани займется местное ООО «СК Волга-Автодор». Компания выиграла тендер на два контракта стоимостью почти 150,6 млн и 200 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина