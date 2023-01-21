По итогам 2022 года объем экспорта продукции АПК Татарстана составил $417 млн

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам прошлого года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Татарстана в текущих ценах составил $417 млн с приростом на 6,9% к уровню 2021 года. Об этом сегодня на совещании в Доме Правительства республики рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.

По его словам, продукцию АПК экспортируют 160 участников внешнеэкономической деятельности в 54 страны мира. Как уточнил глава Минсельхоза, 71% процент экспорта приходится на продукцию масложировой отрасли.

Он также отметил, что второе по объемам направление — корма и кормовые добавки для животных, алкогольная продукция и масличные культуры, на которые приходится $63,5 млн. Вместе с этим значительный рост, в 2,5 раза, в прошедшем году показала молочная продукция — ее доля составила $8,7 млн.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Неординарным» выдался 2022 год для российских аграриев, которые, с одной стороны, собрали рекордный урожай зерновых и масличных культур, а с другой — реализовывали продукцию по низким ценам. Последнее особенно удручало из-за сильно возросших затрат на производство. Кроме того, серьезное влияние на работу АПК оказали антироссийские санкции. Тем не менее с новыми вызовами сельхозпроизводители Татарстана справились. В республике собрали 5 млн тонн зерна, даже несмотря на то, что посевная выдалась «одной из самых сложных и затратных». Подробнее — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин