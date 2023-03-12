Свежие помидоры в Татарстане с начала года подорожали на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане с начала 2023-го дорожают свежие помидоры. За два месяца их средняя цена выросла на четверть, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

По состоянию на 9 января один килограмм свежих помидоров стоил в Татарстане в среднем 143,27 рубля. К 6 марта ценник достиг 179,13 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С конца прошлого года свежие помидоры в республике подорожали на 45,6%. На 26 декабря 2022 года средняя цена томатов составляла 123 рубля за килограмм, следует из данных Татарстанстата.

В начале весны 2023 года помидоры в республике подорожали на 2,83%. По динамике роста цен их обогнали репчатый лук, бананы и сметана.

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Татьяна Демина