Исследование: средний чек на покупку телефона зимой снизился до 10,6 тысячи рублей

Средний чек на покупку мобильного телефона в период с декабря по февраль составил 10,6 тысячи рублей. При этом годом ранее он достигал 15 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Отмечается, что на первом месте остаются модели китайских брендов. Интерес к телефонам из КНР увеличился до 54%. Годом ранее этот показатель составлял 41% от всех покупок мобильных телефонов зимой.

Вместе с этим показатели у корейских и американских телефонов снизились до 25%. При этом в декабре 2021 года — феврале 2022 года их доля составляла 36%

Напомним, в феврале сообщалось, что себестоимость iPhone 14 Pro Max составила $464. Отмечается, что детали предыдущей модели iPhone 13 Pro Max стоили дешевле компонентов iPhone 14 Pro Max на 3,7%. Также сообщается, что в число компонентов новой модели телефона, которые поднялись в цене, вошли камера, дисплей и процессор.

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Максим Кокунин