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В Киеве отменили стабилизационные отключения электроэнергии

02:34, 12.03.2023
В Киеве отменили стабилизационные отключения электроэнергии
Фото: pxhere.com

В Киеве отменили стабилизационные отключения электроэнергии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинский энергохолдинг ДТЭК.

Напомним, ранее в компании сообщили, что в Киеве из-за обстрелов критической инфраструктуры ввели стабилизационные отключения электроэнергии.

Фото: pxhere.com

На этой неделе ДТЭК сообщила, что три теплоэлектростанции на Украине получили серьезные повреждения. Тогда же министр энергетики Герман Галущенко заявил, что объекты энергетической инфраструктуры попали под удар в семи областях страны.

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Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктура

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