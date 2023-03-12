В Киеве отменили стабилизационные отключения электроэнергии
В Киеве отменили стабилизационные отключения электроэнергии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинский энергохолдинг ДТЭК.
Напомним, ранее в компании сообщили, что в Киеве из-за обстрелов критической инфраструктуры ввели стабилизационные отключения электроэнергии.
На этой неделе ДТЭК сообщила, что три теплоэлектростанции на Украине получили серьезные повреждения. Тогда же министр энергетики Герман Галущенко заявил, что объекты энергетической инфраструктуры попали под удар в семи областях страны.
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