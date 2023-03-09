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ДТЭК сообщил о повреждениях трех теплоэлектростанций на Украине

11:03, 09.03.2023
ДТЭК сообщил о повреждениях трех теплоэлектростанций на Украине
Фото: pxhere.com

Три теплоэлектростанции на Украине получили повреждения, сообщает RT со ссылкой на украинский энергохолдинг ДТЭК.

Известно, что в результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры попали под удар в семи областях Украины.

В январе в ДНР получили повреждения две тепловые электростанции (ТЭС) в результате обстрелов ВСУ населенных пунктов Новый Свет и Зугрэс. Кроме ТЭС пострадал автомагазин при обстреле Еленовки.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьПроисшествия

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