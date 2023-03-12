ОП Крыма: население полуострова поддерживает строительство линии укрепления

Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что местные жители поддерживают и одобряют создание линии укрепления на полуострове. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, как ранее рассказывал глава региона Сергей Аксенов, строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану, учитывается опыт боевых действий.

— Мы же видим, что тема Крыма возвращена в украинскую повестку дня как связанная с освобождением так называемых «оккупированных» территорий. Это уже всерьез становится манией не только Зеленского, но и в странах Запада. В Белом доме уже обсуждают передачу Киеву ракетного вооружения большой дальности для нанесения ударов по Крымскому мосту и полуострову. Глава Крыма заранее понимал, что нужно быть готовыми к любому варианту развития событий, в том числе и защите Крыма. Уверен, что все крымчане в этом плане его поддерживают, — сказал Форманчук.

Фото: commons.wikimedia.org

1 марта сообщалось, что российские военные предотвратили попытку массированной атаки дронов на Крым. По данным Минобороны России, шесть БПЛА были сбиты средствами ПВО, еще четыре вывели из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате украинской атаки никто не пострадал. Разрушений на земле не допущено.

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Максим Кокунин