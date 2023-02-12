Казанское «Динамо-Ак Барс» одержало победу нам московским «Динамо»
Казанское «Динамо-Ак Барс» победило московское «Динамо» в матче женской волейбольной PARI Суперлиги. Казанские волейболистки одержали первенство во всех трех сетах.
Таким образом, счет матча составил 3:0 (25:20, 25:21, 25:15).
18 февраля на стадионе «Динамо» казанская команда встретится с тульской «Тулицей». Старт матча — в 18.00.
Ранее «Динамо-Ак Барс» обыграл «Уралочку-НТМК». Матч 18-го тура PARI Суперлиги завершился со счетом 3:0 (21:25, 19:25, 15:25) в пользу казанских волейболисток.
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