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Казанское «Динамо-Ак Барс» одержало победу нам московским «Динамо»

18:41, 12.02.2023
Казанское «Динамо-Ак Барс» одержало победу нам московским «Динамо»
Фото: Пресс-служба команды "Динамо-Ак Барс"

Казанское «Динамо-Ак Барс» победило московское «Динамо» в матче женской волейбольной PARI Суперлиги. Казанские волейболистки одержали первенство во всех трех сетах.

Таким образом, счет матча составил 3:0 (25:20, 25:21, 25:15).

Фото: пресс-служба «Динамо-Ак Барс»

18 февраля на стадионе «Динамо» казанская команда встретится с тульской «Тулицей». Старт матча — в 18.00.

Ранее «Динамо-Ак Барс» обыграл «Уралочку-НТМК». Матч 18-го тура PARI Суперлиги завершился со счетом 3:0 (21:25, 19:25, 15:25) в пользу казанских волейболисток.

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Илина Хакимова
СпортВолейбол Татарстан

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