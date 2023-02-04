Казанский «Динамо-Ак Барс» обыграл «Уралочку-НТМК»
Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» обыграл «Уралочку-НТМК». Матч 18-го тура PARI Суперлиги завершился со счетом 3:0 (21:25, 19:25, 15:25) в пользу казанских волейболисток.
Следующая игра «Динамо-Ак Барс» состоится 12 февраля в Казани против «ЖВК Динамо» и 19 февраля с «Кузбассом».
Напомним, на прошлой неделе «Динамо-Ак Барс» проиграл «Локомотиву». Встреча завершилась со счетом 2:3 (20:25, 25:18, 25:22, 21:25, 12:15). 13 января казанские волейболистки одержали победу над «Минском» — 3:0.
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