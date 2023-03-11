Bloomberg: ЕС попросит третьи страны усилить контроль за экспортом высоких технологий

Евросоюз (ЕС) попросит третьи страны об усилении экспортного контроля за высокими технологиями и другими товарами, которыми Россия может воспользоваться при военном производстве. Просьба будет обращена к тем странам, в которых наблюдается увеличение импорта подобных товаров из ЕС. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что ЕС также попросит расширить обзор информации о торговых потоках. По информации агентства, экспортный контроль коснется «сотни подпадающих под санкции товаров и технологий» .

Данную стратегию ЕС хочет использовать для того, чтобы определить уходят ли в Россию высокие технологии и некоторые другие товары, попавшие под санкции.

7 марта сообщалось, что импорт товаров из России в ЕС по итогам прошлого года достиг своего рекорда за последние 8 лет. Отмечалось, что в 2022 году ввоз товаров из России в Евросоюз достиг €203,4 миллиарда.

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Антон Гаврилов