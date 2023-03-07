Товарооборот России и Евросоюза в 2022 году достиг максимума за восемь лет

Импорт товаров из России в Евросоюз по итогам 2022 года оказался на своем историческом максимуме, товарооборот между РФ и ЕС достиг своего рекорда за последние 8 лет. Такие данные представляет «РИА Новости», ссылаясь на Евростат.



Ввоз товаров из России в Евросоюз в прошлом году достиг 203,4 миллиарда евро.

Подчеркивается, что это всего лишь на 230 миллиона евро меньше исторического максимума 2021 года (203,6 миллиарда евро).

Также отмечается и максимальный с 2014 года товарооборот между странами, снижение ввоза Россией товаров в ЕС никак не помешало этому процессу. Товарооборот достиг 258,6 миллиарда евро (за год он вырос на 2,3%).

В результате дефицит Евросоюза в торговле с Россией достиг по итогам года рекордных 148,2 миллиарда евро — а это вдвое больше показателя годом ранее.

Учитывая 10-й пакет санкций, под ними оказалась почти половина экспорта ЕС в Россию. Запреты и ограничения затрагивают экспорт из Евросоюза на общую сумму 11,4 миллиарда евро (по данным на 2021 год). Они дополняют запрет на экспорт на 32,5 млрд евро в соответствии с принятыми ранее пакетами санкций.

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Илина Хакимова