За сутки в России выявили 12 241 случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 12 241 человека, госпитализированы 1 594 зараженных. Всего в стране зарегистрированы 22 411 108 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



По данным на 11 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 14 481 пациента. Всего вылечившихся — 21 758 912 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 42 россиян. Всего от инфекции скончались 396 549 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Антон Гаврилов