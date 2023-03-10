Профицит внешней торговли России снизился почти в 3 раза

Профицит внешней торговли России в январе — феврале снизился в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет RT со ссылкой на Центробанк.

В кредитной организации объяснили произошедшее сокращением физических объемов поставок и снижением мировых цен на основные группы товаров экспорта России.

Этот показатель за первые два месяца текущего года составил $15,3 млрд. Кроме того, профицит счета платежного баланса России в январе — феврале 2023 года снизился более чем в 2,9 раза и составил $12,9 миллиарда.

Фото: cbr.ru

Напомним, аналитики Центробанка допускают рост ВВП России выше прогноза. По мнению экспертов, российская экономика адаптируется к старым и новым вызовам. Это улучшает ожидание бизнеса и снижает уровень неопределенности, что положительно влияет на инвестиционные планы, считают они.



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Айрат Назипов