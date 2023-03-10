Республиканский проект школьного промышленного туризма стартовал с посещения «Казаньоргсинтеза»

Фото: Динар Фатыхов

Производство КОСа посетила группа детей в рамках проекта «Развитие школьного промышленного туризма как метода профориентации детей и подростков в Республике Татарстан». «Казаньоргсинтез» стал предприятием, давшим старт проекту, реализуемому АНО «Центр развития детей и подростков «РАМПА».

— Цель нашего проекта — рассказать детям, насколько важно правильно выбрать свой жизненный путь. Мы показываем школьникам реальное производство, организовываем встречи со специалистами заводов. Ребята своими глазами видят, как устроены промышленные предприятия, задают вопросы сотрудникам. Таким образом мы расширяем для них горизонты, даем возможность узнать из первых уст о различных профессиях. Наш проект призван помочь школьникам найти свой путь и успешно реализовать себя, — рассказала координатор проекта Елена Шилова.

Первыми участниками проекта стали шестиклассники казанской гимназии №8. Их знакомство с «Казаньоргсинтезом» началось с инструктажа по безопасности. Далее детям рассказали о тех профессиях, которые востребованы на заводе и о возможностях, которые открывает СИБУР для реализации сотрудников. Узнали школьники и об учебных заведениях, которые готовят специалистов для работы на химическом предприятии.

Первыми участниками проекта стали шестиклассники казанской гимназии №8

Следующим этапом экскурсии стало участие в отборе проб мобильной экологической лаборатории. Ученики узнали, что такое санитарно-защитная зона, для чего нужно контролировать качество воздуха, и смогли сами принять участие в отборе проб.

Полученные знания школьники смогли закрепить в обзорной экскурсии по производству, во время которой им не только рассказали об истории предприятия и его деятельности, но и рассеяли все страхи, связанные с работой химического предприятия. Дети узнали принцип работы факелов, о том, для чего «Казаньоргсинтезу» очистные сооружения, как предприятие производит из отходов новое сырье.

— Несмотря на то, что шестому классу химия еще незнакома, дети были заинтересованы в этой поездке, заранее изучали информацию о предприятии. Сама экскурсия мне очень понравилась, она была подготовленная, насыщенная, ученики получили много новой информации и массу впечатлений. Я заметила, как их заинтересовала химия. Мы довольны, это отлично, что сейчас создают такие возможности для наших школьников. Мне и самой было интересно, я впервые на промышленном предприятии. Приятно удивлена тем, что здесь такие современные технологии, предприятие заботится не только о своем производстве, но и об окружающих, — поделилась впечатлениями классный руководитель учеников Эльфия Айзатуллова .

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Довольными остались и сами школьники.

— Экскурсия была очень необычной и интересной. Я до этого ничего не знала об этом предприятии, а сегодня все увидела своими глазами. Больше всего впечатлил факел, вот эти вспышки огня, если бы нам не рассказали, для чего он нужен и насколько важен, наверное, даже испугалась бы, — отметила ученица шестого класса Сабина Тазетдинова.

Всего за период реализации проекта «Развитие школьного промышленного туризма как метода профориентации детей и подростков в Республике Татарстан» для детей и подростков 12—16 лет будет организовано 18 экскурсий на шесть предприятий Татарстана. Предполагается участие в экскурсиях 500 школьников Казани.

— Интерес к промышленному туризму большой. Мы получаем много запросов на участие в таких экскурсиях. Сегодня был для нас первый, тестовый визит. Я считаю, все прошло хорошо. Экскурсия очень интересная, меня впечатлили экологические проекты «Казаньоргсинтеза». Я считаю, каждый житель Казани, Татарстана должен знать, что делает предприятие для благополучия республики, — подвела итог экскурсии директор АНО «Центр развития детей и подростков «РАМПА» Елена Тихонова.

Фото Динара Фатыхова