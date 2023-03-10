Раис Татарстана подписал закон о запрете проводить митинги на территориях школ и поликлиник

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал документ о внесении изменений в статьи 6 и 12 республиканского закона «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в РТ». После его вступления в силу в регионе начнет действовать запрет на организацию подобных мероприятий на территориях школ и поликлиник.

Согласно внесенным в статью 12 указанного закона Татарстана изменениям, места, в которых запрещается проведение публичных мероприятий, определяются федеральным законодательством. Это здания и территории речных, морских, железнодорожных и автомобильных вокзалов и станций, аэропортов, морских, речных портов и пристаней, а также образовательных и медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения, детские и спортивные площадки.

В перечень запретных мест попадают также здания органов публичной власти и территории, которые непосредственно прилегают к ним, объекты жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающие функционирование электрических, тепловых, водопроводных сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, сетей газоснабжения. В него также включены культовые помещения, здания и сооружения, земельные участки, на которых они расположены, и места паломничества.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правом, согласно которому регионы России могут дополнительно определять места, где нельзя проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации, Татарстан не воспользовался. Закон, подписанный Рустамом Миннихановым 9 марта, Государственный совет республики принял 22 февраля этого года. Он вступит в силу 20 марта.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина