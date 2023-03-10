Главное о коронавирусе на 10 марта: первые случаи смерти животных от COVID-19 в Японии, новый аналог ПЦР-теста

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ни одного умершего от COVID-19 татарстанца с 20 января

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 182 новых случая COVID-19. Всего на 10 марта в республике зафиксировано 199 993 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 196 440 человек, в том числе 279 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 010 человек. Госпитализировали за сутки 26 пациентов.



В Татарстане с 20 января не зафиксировано случаев смерти, причиной которых стал коронавирус. Всего с начала пандемии от него умерли 2 010 жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российские ученые считают, что случаи гибели животных от COVID-19 не единичны

За последние сутки в России выявили 10 311 случаев коронавируса, выздоровели 14 663 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 398 867, а выздоровевших — до 21 744 431. Госпитализировали за сутки 1 643 человека. Умерли за сутки 44 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 396 507 человек.



Исследователи из России и Канады разработали быстрый тест на COVID-19. Он, в отличие от стандартного ПЦР-теста, позволяет в десятки раз быстрее выявлять вирус на ранних стадиях. Как сообщает пресс-служба Российского научного фонда, новый подход основан на базе аптамеров, коротких молекул ДНК.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Научный сотрудник института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков считает, что случаев гибели животных от COVID-19, вероятнее всего, было много. Разные штаммы коронавируса распространялись среди кошек еще до COVID-19, вызывая эпидемию. Кроме того, вирус — достаточно распространенное явление среди птиц и грызунов.

Катар несвоевременно снял антиковидные ограничения — такие меры стоило предпринять несколько лет назад, считает вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его мнению, с точки зрения привлечения турпотока страна запоздала с их отменой.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Пандемия COVID-19 поспособствовала тому, что в 2024 году число российских пациентов, страдающих от ожирения, может вырасти минимум на 10—13%, прогнозирует директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. Она напомнила, что переедание способствует возникновению сердечно-сосудистых, метаболических и онкологических заболеваний.

В Японию впервые за три года вернулся символ начала пандемии — судно Diamond Princess

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 мск заразились 676 570 149 раз, 6 881 804 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 802 702). На второй строчке — Индия (44 690 738), на третьей — Франция (39 866 718), на четвертой — Германия (38 249 060), на пятой — Бразилия (37 076 053).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 123 836). За ними следуют Бразилия (699 276), Индия (530 779), Россия (388 478, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (333 188).



За время пандемии сделано 13 338 780 233 инъекции вакцины против коронавируса.

Минздрав Японии подтвердил первый случай гибели пациента, связанный с вакцинацией от COVID-19, — умерла 42-летняя женщина. До этого в ведомстве считали, что такая связь невозможна. Сейчас специалисты не исключают, что между вакцинацией и смертью может быть причинно-следственная связь. Точные данные пациента и тип вакцины в агентстве Kyodo не указали.

В порт Японии впервые за 3 года вернулся круизный лайнер Diamond Princess — три года назад он стал для страны символом начала пандемии COVID-19. Возврату судна поспособствовало снятие властями запрета на заход в порты страны международных морских круизных лайнеров.

Фото: ru.wikipedia.org

В японском зоопарке Adventure World два льва умерли от COVID-19 — этот случай стал первым с начала пандемии коронавируса, когда от вируса погибли животные. Животные были пожилыми и имели сопутствующие заболевания. Заражение вирусом вызвало у них пневмонию, которая привела к летальному исходу. Симптомы заражения коронавирусом наблюдаются у еще восьми львов. Ветеринары считают, что они идут на поправку. Состояние хищников оценивается как нормальное.



Молекулярные биологи в США выяснили, что более чем 16,5% серых крыс, живущих в Нью-Йорке, недавно перенесли COVID-19. В рамках эксперимента сотрудники городских служб отловили и собрали образцы крови 80 грызунов. Выяснилось, что они часто заражались различными штаммами. Специалисты предупредили, что городские крысы — спутники самых крупных очагов инфекции, и COVID-19 среди них может эволюционировать и распространяться.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

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Антон Гаврилов