Исследование: только 22% казанцев хотели бы иметь в своем телефоне цифровой аналог паспорта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

22% казанцев хотели бы иметь в смартфоне цифровое удостоверение личности. 70% респондентов предпочитают отказаться от такого новшества. Об этом говорится в результатах исследования SuperJob.

В большей степени такую идею поддерживают опрошенные в возрастной категории до 34 лет в отличие от респондентов старше 45 лет (33% против 30% соответственно). Данное нововведение также чаще одобряют мужчины, а не женщины (24 и 20% соответственно).

Фото: pixabay.com

В основном горожане выступают за то, чтобы перевести в электронный формат полиса ОМС — 47%, СНИЛС — 39%, ИНН — 37% и медкарты — 34%. Каждый третий респондент признался, что хотел бы ввести электронные водительские права. 27% опрошенных выступили за создание свидетельства о рождении в таком формате.

Сторонников проведения тотальной цифровизации больше среди мужчин, чем среди женщин (14% против 10% соответственно). Респонденты старше 45 лет чаще других голосуют за осторожную диджитализацию с продолжением использования бумажных аналогов (40%).

В середине февраля президент России Владимир Путин поддержал идею разработать указ, который регламентирует использование цифрового паспорта внутри страны. С предложением внедрить сервисы, благодаря которым граждане могут получить цифровые права, полисы ОМС и карты болельщика, на совещании выступил глава Минцифры Максут Шадаев. Он попросил главу государства дать поручение до 1 мая разработать указ, который регламентирует и легализует эту возможность: «Технологию мы разработали, она работает очень просто: на смартфон загружается из биометрического паспорта фотография, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете. И тот, кто хочет проверить у вас основания (для входа), из мобильного приложения госуслуг тоже через QR-код проверяет либо ваш возраст, либо ФИО».

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Антон Гаврилов