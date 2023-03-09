В Семейном кодексе Татарстана изменили статьи о суррогатном материнстве

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Семейный кодекс Татарстана внесли изменения, касающиеся вопросов суррогатного материнства. Так, родителями ребенка может быть записана не только семейная пара, но и одинокая женщина, заключившая договор о суррогатном материнстве. Закон подписал раис республики Рустам Минниханов.



Согласно дополнению в статью 42 Семейного кодекса о записи ребенка в книге рождений, формулировка «лица, состоящие в браке между собой» меняется на «лица, состоящие в браке между собой, если одно из них или оба являются гражданами РФ на момент заключения договора о вынашивании и рождении ребенка (суррогатном материнстве), или одинокая женщина, имеющая гражданство РФ на момент заключения договора о суррогатном материнстве».

Также супруги, согласившиеся на имплантацию эмбриона суррогатной матери, могут быть записаны родителями ребенка лишь с ее согласия. Если брак был прекращен или признан недействительным (кроме случая смерти одного из супругов) на момент записи родителями ребенка в книге записей рождений, могут быть записаны как родители ребенка только с согласия родившей его женщины. Это возможно, если суд не установит, что брак был зарегистрирован в целях заключения договора о суррогатном материнстве без намерения создать семью.

В статью 43 после слова «супруги» добавляется формулировка «одинокая женщина».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

3 февраля в Татарстане утвердили изменения в Семейном кодексе республики. Согласно им, усыновленные и удочеренные дети, а также несовершеннолетние, находящиеся под опекой или попечительством в семье, имеют преимущественное право приема на обучение в государственной или муниципальной образовательной организации, в которой учатся его родные или сводные братья и сестры.



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Маргарита Головатенко