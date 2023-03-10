Исследование: 55% родителей в Казани поддерживают запрет фото— и видеосъемки на уроках

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

55% родителей и 79% учителей в Казани поддерживают инициативу о запрете фото- и видеосъемки на уроках. Об этом говорится в результатах исследования SuperJob.

Горожане из числа тех, которые поддерживают законопроект считают, что фото- и видеосъемка отвлекает от учебного процесса и не дает детям как следует сосредоточиться на задачах и упражнениях. В защиту данной инициативы выступили 23% опрошенных. Они заявили, что именно видеозапись может стать неопровержимым доказательством в тех случаях, когда педагог ведет себя неподобающим образом с учениками.

Фото: realnoevremya.ru (архив)/ Максим Платонов

Учителя данную инициативу поддерживают гораздо больше, чем родители — 8 из 10 учителей согласны с запретом — по мнению преподавателей, фото- и видеосъемка на уроках негативным образом влияет на детей, отвлекая их от урока. 11% респондентов напротив выступили против ограничений.

В начале марта глава Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила о работе над законопроектом, который запретит фото- и видеосъемку на уроках. Съемка будет разрешена только в образовательных целях, а для нее будет необходимо разрешение педагога и администрации школы.

Отметим, что в начале февраля Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запрете аудио- и видеозаписи в российских кинотеатрах. При этом фотосъемка на фоне экрана в кинозале, в том числе создание селфи, не подпадает под запрет.

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Антон Гаврилов