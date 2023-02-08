Госдума поддержала законопроект о запрете видеосъемки в кинотеатрах

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запрете аудио- и видеозаписи в российских кинотеатрах. Решение было принято на пленарном заседании.

При этом фотосъемка на фоне экрана в кинозале, в том числе создание селфи, не подпадает под полный запрет видео- и аудиозаписи фильмов в кинотеатре. А вот записать короткое видео будет нельзя.

— Фотосъемка себя на фоне кино — это все-таки не копирование фильма, которое возможно выложить в интернет как фильм. Поэтому это просто другой жанр. Это не регулируется этим законопроектом, — передает слова заместителя министра культуры России Аллы Маниловой ТАСС.

Фото: flickr.com

По словам представителя Минкультуры, правообладатели неоднократно выражали заинтересованность в введении прямого запрета на съемку в кинозалах.

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Айрат Назипов